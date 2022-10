Kevin Pietersen, légende du cricket anglais, s’est défoulé sur Erik Ten Hag. En effet Manchester United a publié sur ses réseaux sociaux une galerie photo avec plusieurs joueurs de cricket et le désormais commentateur n’a pas perdu de temps et a réagi à cette publication.

« Pouvez-vous s’il vous plaît retirer ma photo ? Je ne veux pas être associé à un club dirigé par un clown qui ne respecte pas le plus grand footballeur de notre époque. Christian est le plus grand. On ne se souviendra pas de ce clown, il doit se réveiller », a lancé Pietersen.

Le commentaire de Kevin Pietersen a déjà été partagé par Katia Aveiro, la soeur de Cristiano Ronaldo, sur Instagram, avec la légende « bien dit »… Ambiance.