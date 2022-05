Star de Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait bien rester au club durant l’intersaison. Même si la saison actuelle n’est pas encore terminée, le Portugais s’est confié sur l’avenir et notamment l’arrivée d’Erik Ten Hag en tant que prochain entraîneur des Reds Devils.

De retour en Angleterre en tout début de saison, le Portugais a livré son analyse sur le choix d’Erik Ten Hag de remplacer Ralf Rangnick sur le banc de touche. Pour la star de la sélection lusitanienne, il accueille à bras ouverts le Néerlandais et il a même suivi son très bon travail sur le banc de l’Ajax Amsterdam depuis plusieurs saisons. « Ce que je sais de lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimenté« , a tout d’abord concédé Ronaldo dans une interview accordée au site officiel du club.

Le Portugais a même poursuivi en apportant déjà son soutien à son futur entraîneur et il souhaite que Ten Hag bénéficie de temps afin de s’adapter à une toute nouvelle équipe et un nouveau football. « Nous devons lui donner du temps. Les choses doivent changer comme il le souhaite. J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, parce que, si vous avez du succès, tout Manchester aura du succès aussi. Je lui souhaite le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que, l’année prochaine, nous allons gagner des trophées. » A terminé l’ancien buteur de la Juventus.