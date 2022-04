Aux dernières nouvelles, Manchester United aurait bouclé l’arrivée d’Erik Ten Hag sur son banc pour la saison à venir.

D’après les informations de Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, Manchester United a bouclé l’arrivée d’Erik Ten Hag pour la saison prochaine. Sous contrat avec l’Ajax Amsterdam, le technicien néerlandais devrait coûter environ deux millions d’euros aux Red Devils (soit le prix de sa clause de départ). Il prendra la succession de Ralf Rangnick, qui devrait rester au club mais avec la casquette de directeur sportif. À noter que ce transfert pourrait avoir une incidence directe sur l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG, l’entraîneur argentin ayant longtemps été associé à Manchester United.

Et selon les informations de la presse britannique, Ten Hag pourrait bien débarquer à Manchester avec de la compagnie. Dans son édition du jour, The Express annonce notamment que le coach de l’Ajax veut emmener avec lui ses deux pépites Antony et Jurrien Timber. Le futur manager des Red Devils serait également intéressé par le défenseur d’Everton, Jarrad Branthwaite. Trois joueurs âgés de 22 ans ou moins, qui en disent long sur le projet long-termiste d’Erik Ten Hag.