Bien décidé à quitter Manchester United cet été, Paul Pogba aurait maintenant totalement changé d’avis et il souhaite prolonger son contrat.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain cet été, Paul Pogba est finalement resté une saison supplémentaire à Manchester United. Un choix qui s’avère payant pour le Français, auteur de sa 7e passe décisive de la saison ce week-end face à Newcastle (4-1). D’après les informations de The Athletic, le retour de Cristiano Ronaldo et son excellent début de saison auraient convaincu Paul Pogba de prolonger son contrat avec les Red Devils, qui prend fin en juin 2022.

Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid et le PSG, qui avaient fait du Français leur priorité et qui comptaient bien l’attirer gratuitement l’été prochain. Après avoir refusé plusieurs offres de la part de Manchester United, Paul Pogba devrait donc accepter la suivante. Le champion du monde 2018 se sent enfin à l’aise dans le onze d’Ole Gunnar Solskjaer où il a retrouvé ce week-end son poste de prédilection devant la défense en l’absence de Fred et McTominay.