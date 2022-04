Samedi, Manchester United s’est incliné, 1-0, contre Everton lors de la 32e journée de Premier League. À l’issue de cette défaite, Cristiano Ronaldo, qui était particulièrement en colère, est accusé d’avoir brisé le téléphone d’un jeune supporter. Sur ses réseaux sociaux, le portugais s’est excusé.

« Il n’est jamais facile de gérer ses émotions dans des moments difficiles comme celui que nous traversons. Néanmoins, nous devons toujours être respectueux, patients et montrer l’exemple à tous les jeunes qui aiment le beau jeu. Je tiens à m’excuser pour mon emportement et, si possible, j’aimerais inviter ce supporter à assister à un match à Old Trafford, en signe de fair-play et de sportivité », a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Après 32 matchs de championnat d’Angleterre, Manchester United pointe à une décevante 7ème place avec 51 points et compte 6 points de retard sur Tottenham, qui détient la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions en étant actuellement quatrième avec 57 points.