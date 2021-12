Ralf Rangnick nouvel entraineur de Manchester United est très décidé concernant le mercato hivernal. Le coach allemand a déjà montré la porte à plusieurs de ses joueurs et Anthony Martial en fait partie.

D’après les informations partagées par le Mirror, plusieurs clubs anglais et étrangers pisteraient l’attaquant français de 26 ans. En Angleterre, le nouveau riche Newcastle est dans le course tout comme Arsenal. À l’étranger, le FC Barcelone se pencherait sur son cas, malgré des finances exsangues, comme l’a confirmé Joan Laporta. Enfin, le PSG serait également intéressé pour l’après-Kylian Mbappé, en fin de contrat à l’été 2022. Dans le cas du club français, une arrivée d’Anthony Martial serait plus espéré pour l’été prochain, plutôt que pour cet hiver. Agé de 26 ans, il doit relancer sa carrière après une aventure délicate en Angleterre. Affaire à suivre…