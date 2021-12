Arrivé pour 80 millions d’euros à Manchester United, Harry Maguire est loin de faire l’unanimité depuis le début de la saison.

Avec l’arrivée de Ralf Rangnick sur le banc, Manchester United devrait également connaître son lot de changements sur la pelouse. Le nouvel entraîneur pourra d’ailleurs débourser quelques millions d’euros ne janvier pour remodeler son effectif. Interrogé par Paddy Power au sujet du potentiel mercato des Red Devils, l’ancien milieu de terrain Kleberson n’a aucun doute : Manchester United doit se débarrasser de Maguire.

« Manchester United doit faire quelques recrutements au poste de défenseur central, principalement pour remplacer Harry Maguire. C’est un grand joueur et un grand leader, mais il y a trop de moments où il n’est pas performant, surtout lorsqu’il est en un contre un ou face à des joueurs rapides. Il a besoin d’aide pour défendre. Ils ont besoin de quelqu’un de plus rapide, de plus fort dans les airs, qui peut anticiper ce qui va se passer et qui sera capable d’arrêter les contre-attaques. J’aime bien Matthijs de Ligt, Manchester United a essayé de le faire venir il y a quelques années, mais ça n’a pas vraiment marché. Manchester United a besoin d’un joueur comme lui. Ils ont besoin de faire venir quelqu’un pour faire un meilleur travail. »