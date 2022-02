En cas de départ de Paul Pogba cet été, Manchester United à prévu un plan B à 80 millions d’euros.

Alors que le contrat de Paul Pogba sera terminé en juin prochain, Manchester United ne sait toujours pas si le Français acceptera de prolonger son bail. Mais en cas de mauvaise surprise, alors que l’ancien de la Juve est notamment pisté par le Paris Saint-Germain, les dirigeants mancuniens ont déjà un plan B dans un coin de la tête. D’après les informations Il Messaggero, les Red Devils sont en pole position sur le dossier Sergej Milinkovic-Savic.

Sous contrat avec la Lazio Rome jusqu’en 2024, le Serbe devrait quitter le club l’été prochain pour relever un nouveau défi. Mais pour s’attacher ses services, et couper l’herbe sous le pied de la Juventus Turin et de l’Inter Milan, Manchester United devra débourser environ 80 millions d’euros selon la presse italienne. Un montant qui ne devrait pas faire peur au géant anglais, qui avait mis autant pour s’offrir Harry Maguire et même un peu plus l’été dernier pour boucler le transfert de Jadon Sancho (85 millions d’euros).