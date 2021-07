En cas de départ de Paul Pogba cet été, les Red Devils espèrent s’offrir Leon Goretzka ou Declan Rice afin de le remplacer.

Alors que son contrat avec Manchester United se termine en juin 2022, Paul Pogba n’a toujours pas accepté de prolonger chez les Red Devils. Auteur d’un Euro étincelant, malgré l’élimination surprise de l’équipe de France en huitième de finale, le milieu de terrain de 28 ans pourrait obtenir une nouvelle chance de briller en Premier League après une saison difficile, où il aura été souvent devancé par la paire Fred-McTominay dans le onze de départ d’Ole Gunnar Solskjaer.

Si son niveau de jeu n’est plus remis en question, Manchester United doit toujours négocier avec Mino Raiola, son agent, pour lui offrir un nouveau contrat et ne pas le perdre gratuitement l’été prochain. Mais Paul Pogba réclame beaucoup d’argent et hésiterait même à le vendre dès cet été d’après la presse britannique. D’autant que dans son édition du jour, le Daily Express affirme que l’entraîneur des Red Devils a déjà deux noms en tête pour compenser un éventuel départ de ‘La Pioche’. Le média affirme qu’Ole Gunnar Solskjaer est prêt à débourser des sommes colossales pour s’offrir Leon Goretzka (Bayern Munich) ou Declan Rice (West Ham). Mais dans les deux cas, il attendra d’avoir bouclé le transfert de Jadon Sancho, qui doit rejoindre Manchester United cet été contre un chèque de 85 millions d’euros. Bref, si Paul Pogba veut partir, la porte semble grande ouverte.