Le gardien de but de Manchester United, David de Gea, est « dans l’incertitude » quant à son avenir à Old Trafford, en raison de la concurrence soudaine de Dean Henderson au cours des dix derniers mois. Il devrait chercher à discuter avec le manager Ole Gunnar Solskjaer avant la saison prochaine.

Numéro un pendant une grande partie de la saison, David De Gea a finalement dû partager sa place avec Dean Henderson, (24 ans). Le portier anglais est revenu l’été dernier de son prêt de deux ans à Sheffield United et a fait 26 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Ce n’est un secret pour personne à Manchester United qu’Henderson veut absolument être le gardien titulaire en club comme en sélection. Selon ESPN, l’Espagnol, qui a rejoint United il y a 10 ans, veut absolument conserver sa place. A 30 ans, il veut jouer régulièrement et ne se contentera pas d’un rôle de remplaçant. Il a l’intention de se battre pour sa place et des garanties à Ole Gunnar Solskjaer concernant son futur rôle. En cas de réponse non satisfaisante, David De Gea pourrait faire le forcing pour quitter le mythique club anglais.