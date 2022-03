Si la presse britannique évoque déjà un départ de Cristiano Ronaldo cet été, Gary Neville estime que le Portugais a encore une petite chance de rester.

De l’autre côté de la Manche, les rumeurs vont de bon train concernant l’avenir de Cristiano Ronaldo après l’élimination cette semaine de Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Selon plusieurs médias britanniques, le Portugais devrait faire sa valise cet été pour relever un nouveau défi. De son côté Gary Neville, interrogé au micro de Sky Sports, estime que les Red Devils peuvent encore compter sur le quintuple Ballon d’Or. Pour être précis, l’ancien défenseur pense que l’avenir de CR7 dépend de l’identité du successeur de Ralf Rangnick.

« Je ne suis pas sûr, cela dépend de qui est le manager et quel est le projet du nouveau manager. Veut-il construire une équipe jeune, athlétique et progressive ? Ronaldo peut y jouer – mais s’il veut jouer toutes les semaines, ce qui semble être le cas, alors il se peut que le manager le pousse à un nouveau départ. Il pourrait vouloir de jeunes joueurs qui exercent un pressing haut depuis l’avant et qui peuvent évoluer à un haut niveau de jeu de cette manière. S’il veut jouer d’une manière différente et qu’il accepte d’avoir un grand buteur dans l’équipe, qui est d’ailleurs le plus grand buteur de tous les temps, alors oui, il y aura une place pour lui. Mais je pense qu’il faudrait que ce soit un Ronaldo qui accepte de ne pas jouer toutes les semaines et qu’il y ait des moments où il ne joue pas, et je pense que c’est le plus important. Il ne semble pas le prendre trop mal, ce qui est une bonne chose, il est manifestement motivé et veut jouer chaque match. Mais je suis à 50-50, et je ne suis pas seulement à 50-50 du point de vue de savoir si le club veut le garder mais si Cristiano veut rester à Manchester et jouer au club en quelque sorte jusqu’à sa 38e et 39e année. »