Alors qu’il a beaucoup de mal à peser cette saison, Cristiano Ronaldo n’échappe pas aux critiques du côté de Manchester United. Paul Ince, ancien international, lui en a récemment mis plein la tronche en raison de son faible rendement actuel.

« On pensait qu’il allait être utile pour les plus jeunes, mais il donne le mauvais exemple. Comme lorsqu’il s’enfuit au vestiaire sans applaudir les fans après les matchs, scène constatée à de nombreuses reprises. Pourquoi écouter quelqu’un qui agit comme ça ? (…) C’est un joueur égoïste. Ronaldo ne se soucie que de Ronaldo, et s’il ne marque pas, il n’est pas content », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Ince.