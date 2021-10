Cet été, Manchester United a réalisé un mercato ambitieux avec le recrutement de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphaël Varane, pourtant les résultats ne suivent pas. Remis en cause par de vives critiques, Ole Gunnar Solskjaer est pointé du doigt. Cristiano Ronaldo le défend en expliquant les problèmes de son club.

« Selon moi, on est dans une période où Manchester United fait quelques changements. Ils m’ont recruté, ils ont pris Varane et Sancho. L’adaptation prendra du temps, y compris le système de jeu dans lequel on joue. Mais je pense que pas à pas, on doit se mettre en tête que tout est possible. Je ne parle pas seulement de mon cas personnel. Je place le collectif en priorité. Gagner des choses en tant que collectif, c’est plus facile qu’individuellement. Je pense toujours que c’est possible. […] Chacun doit connaître son rôle. Je connais le mien dans l’équipe, au sein du club. Mon rôle est de marquer des buts, d’aider l’équipe avec mon expérience et ma capacité à comprendre le jeu. Si tout le monde pense de cette manière, se sacrifie pour le collectif, je pense qu’on sera une meilleure équipe. On a des supporters fantastiques derrière nous, un stade et une équipe fantastiques, donc on doit continuer comme ça« , a déclaré la star portugaise dans un entretien accordé à SkySports.