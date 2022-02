Limogé en novembre dernier, Ole Gunnar Solskjaer a laissé place à Ralf Rangnick. L’Allemand ne fait pas l’unanimité. Sa relation avec Cristiano Ronaldo ne cesse d’empirer et de créer des remous dans le vestiaire mancunien.

De retour à Manchester United après un passage infructueux du côté de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a débarqué pour 15 millions d’euros chez les Reds Devils. Retour gagnant pour le Portugais qui a déjà inscris 14 buts en 25 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Le quintuple Ballon d’Or a sauvé les siens à plusieurs reprises depuis le début de la saison avant de rentrer, semble-t-il, dans une phase de doute. Une période délicate qui peut s’expliquer par la relation médiocre qu’il entretien avec Ralf Rangnick.

Selon les informations dévoilées par AS, Cristiano Ronaldo estimerait que Ralf Rangnick ne serait pas au niveau pour entraîner Manchester United. Les deux hommes entretiendraient une relation conflictuelle qui ne permettrait pas à l’effectif de pleinement s’épanouir. Ces conflits internes entraînent des divergences dans le vestiaire. De nombreux joueurs partageraient désormais son avis et ne croiraient plus au discours de leur technicien allemand. La suite de la saison s’annonce délicate et le nom qui succédera à Ralf Rangnick devrait avoir son importance. Une nouvelle erreur de casting pourrait être fatale aux Reds Devils.