L’ancien international anglais Paul Merson, estime que la saison, bien en deçà des attentes de Manchester United pourrait amener un certain Cristiano Ronaldo à quitter le club, directement en fin de saison…

« Ronaldo pourrait bien décider de partir à la fin de la saison car il ne veut pas terminer sa carrière sans jouer en Ligue des champions. Et c’est, à ce stade, une grande possibilité car Manchester est dans le chaos. Quand ils ont pris Cristiano, j’ai tout de suite dit qu’ils seraient encore plus loin de remporter le championnat et c’est confirmé.

Il a été un problème pour Solskjaer. L’entraîneur avait un plan bien défini pour l’équipe et l’arrivée de Ronaldo a fait que les choses ne fonctionnaient plus », a expliqué l’ancien joueur d’Arsenal au Daily Star.