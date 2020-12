Milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic est revenu sur les matchs à huis clos depuis plusieurs mois à cause de la crise sanitaire.

Tout comme Lionel Messi qui avait annoncé que c’était un calvaire de jouer sans public, le milieu de terrain serbe partage exactement le même avis que la star du FC Barcelone.

« Ces matchs se ressemblent tous et ils ressemblent à des séances d’entraînement sans supporters dans les stades. La pandémie du coronavirus a rendu les circonstances très différentes et je suis sûr que Liverpool n’aurait jamais perdu contre Aston Villa 7-2 si les fans avaient été présents. Le football a survécu, le Championnat avance mais le bruit et la réaction des tribunes me manquent cruellement. » Explique-t-il en conférence de presse.