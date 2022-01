Frustré par sa sortie prématurée face à Brentford, Cristiano Ronaldo a reçu le soutien d’un ancien de la maison.

La tension monte à Manchester United et Ralf Rangnick doit gérer la colère de Cristiano Ronaldo, remplacé a 20 minutes de la fin du match contre Brentford (3-1). De quoi mettre un peu plus d’huile sur le feu, alors que le Portugais aurait menacé de quitter le club si la qualification en Ligue des champions n’est pas assuré la saison prochaine à en croire AS.

Interrogé à la télévision britannique, l’ancien Mancunien Louis Saha s’est rangé du côté du quintuple Ballon d’Or, qui s’est battu pour devenir le leader du vestiaire mais n’a pas reçu de réponse positive de la part de certains de ses coéquipiers. « Si un joueur a le droit de parler dans ce vestiaire, c’est Cristiano Ronaldo (…). Si tu n’es pas intimidé par un ‘dieu’, tu ne fais pas preuve de respect. Je ne veux pas dire que Cristiano est un dieu, mais on se souviendra de lui comme de l’un des meilleurs de l’histoire (…). Ils devraient tous l’écouter et se taire. »