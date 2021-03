L’attaquant Edinson Cavani devrait quitter Manchester United en juin prochain. L’ancien joueur du PSG veut rejoindre Boca Juniors. Une information confirmée par son père, Luis Cavani !

« Je crois qu’il est prêt à revenir en Amérique du Sud, car il a été blessé par certaines choses. Il a été sanctionné pour une incompréhension (voir ici) et ça fait mal… Nous ne sommes pas racistes. Cette histoire l’a affecté. Mon fils ne se sent pas bien en Angleterre et veut revenir proche de sa famille. S’il retourne en Amérique du Sud, il est fort probable que ce soit à Boca. On peut dire à 60% », a indiqué le père d’Edinson Cavani pour TyC Sports.