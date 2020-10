Le mercato terminé, c’est l’heure de faire le bilan pour le vice-président de Manchester United Ed Woodward.

Ce dernier est revenu sur les mouvements du club anglais au cours du mercato. Il est satisfait de la tournure des événements.

“Nous sommes heureux de nos récents ajouts avec Donny van de Beek et Alex Telles, deux joueurs que nous suivions dans le cadre de notre processus de recrutement depuis longtemps, et Edinson Cavani, l’un des meilleurs attaquants qui ajoute une nouvelle option à notre ligne offensive. Nous souhaitons également la bienvenue à Facundo Pellestri et Amad Diallo, qui nous rejoindront en janvier, deux jeunes espoirs passionnants qui ont également été repérés.

Ajouté à l’arrivée de Bruno Fernandes plus tôt cette année, ces recrues soulignent notre engagement continu à renforcer l’équipe et à porter notre investissement net depuis l’été 2019 à plus de 200 millions d’euros, plus que tout autre club européen pendant cette période.” Indique-t-il sur le site officiel des Reds Devils.