Démonstration de force de Manchester United ce soir, qui s’est imposé logiquement face au promu Brentford (3-0).

Rapidement lancé dans le match par un but de Bruno Fernandes (9′), Manchester United n’aura pas tremblé pour son dernier match de la saison à Old Trafford. Le public en a eu pour son argent avec notamment le 10e but de Cristiano Ronaldo en Premier League en 2022. Signalé en position de hors-jeu sur une première réalisation, le Portugais s’est fait justice lui-même au retour des vestiaires en inscrivant un penalty (61′). Sur corner, le Français Raphaël Varane (72′) va conclure le festival des Red Devils.

Avec ce succès 3-0 face à Brentford, Manchester United (6e) revient à trois longueurs de Tottenham (5e) et cinq d’Arsenal (4e), pour l’instant qualifié en Ligue des champions.