Rien ne va plus à Manchester United. Alors que les joueurs n’acceptent pas entièrement l’arrivée du nouveau coach Ralf Rangnick, Ronaldo se pose des questions sur son avenir en Angleterre, d’après les dernières informations du média britannique The Sun.

En effet, le joueur portugais, peu conquis par l’état d’esprit du groupe et surtout très agacé par les mauvais résultats, se poserait des questions sur son avenir. Par ailleurs, et toujours d’après les informations de The Sun, Cristiano Ronaldo aurait organisé une réunion de crise, avec son agent Jorge Mendes.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo est sous contrat avec Manchester United (actuel 7e de Premier League) jusqu’en juin 2023.