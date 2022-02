Ryan Gravenberch n’est pas contre un départ de l’Ajax Amsterdam mais ne voudrait pas quitter le club hollandais gratuitement.

A peine âgé de 19 ans, Ryan Gravenberch est déjà un titulaire indiscutable à l’Ajax Amsterdam. Grâce à ses bonnes performances et à celle de son équipe en Ligue des champions, le milieu de terrain hollandais affole l’Europe. Selon les informations de The Sun, Manchester United, le FC Barcelone, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Manchester City sont intéressés par la pépite néerlandaise. Il est sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Ajax et n’a toujours pas accepté d’offres de prolongation. Gravenberch a tout de même donné un indice sur son avenir en interview.

Il a déclaré au journal néerlandais Algemeen Dagblad : « Ce dont je suis sûr, c’est que je ne partirai pas si l’Ajax ne gagne rien de moi. J’ai joué ici pendant toute ma carrière. L’Ajax a été bon pour moi et je dois beaucoup au club ». Si l’on en croit ses paroles il a alors de grandes chances de quitter les Pays-Bas l’été prochain, à moins qu’il ne prolonge son contrat. Le joueur de 19 ans est pour le moment estimé à 35 millions d’euros par le site Transfermarkt.