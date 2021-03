Victime de plusieurs blessures, Eric Bailly (26 ans) n’arrive pas à s’imposer au sein de l’effectif de Manchester United. Le défenseur central continue pourtant de prendre exemple sur le joueur du Real Madrid, Sergio Ramos.

« Ma plus grande inspiration a toujours été Ramos. Je l’admire beaucoup depuis longtemps par ce qu’il fait dans le football et comment il arrive à rester au haut niveau. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Tout le monde a une opinion, mais il est l’un des meilleurs, le point de référence parfait pour moi. Si vous me demandez Messi ou Ronaldo, je répondrais Ramos », a indiqué le champion d’Afrique 2015 sur YouTube.