Ce dimanche Ralf Rangnick a dirigé son dernier match sur le banc de Manchester United face aux Eagles de Crystal Palace. Avant de partir, le coach allemand n’a oublié sa star Cristiano Ronaldo et il n’a pas manqué de lui adresser un petit pic en conférence de presse.

Celui qui dirigeait son dernier match sur le banc des Reds Devils a adressé une petite critique à Cristiano Ronaldo et il lui reproche son attitude sans ballon sur le terrain. « Il a marqué quelques buts. Mais Cristiano, et je ne le blâme pas du tout, il a été très bon sur certains matchs, n’est pas un monstre au pressing», a glissé l’Allemand devant les médias. Un défaut qui n’a selon lui rien à voir avec la condition physique du Portugais, en forme malgré ses 37 ans. «Ce n’est pas un joueur, et il ne l’était pas non plus quand il était jeune, qui crie : ‘Allez, l’équipe adverse a le ballon, où est-ce qu’on peut le récupérer ?’ Et c’est pareil pour d’autres joueurs. » Conclut l’ancien du RB Leipzig qui n’aura pas réussi à ramener son équipe en Ligue des champions.