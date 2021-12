Les Red Devils auraient pris contact avec River Plate pour le transfert de Julian Alvarez. Ils pourraient signer le jeune argentin pour seulement 20 millions d’euros, selon le journal argentin Ole.

Courtisé par les plus grands clubs d’Europe (Bayern Munich, la Juventus, l’AC Milan et l’Atletico Madrid), Julian Alvarez l’est également par Manchester United. Selon les informations du journal argentin Ole, les Red Devils auraient pris contact ces dernières semaines avec les dirigeants de River Plate pour un transfert à 20 millions d’euros lors du mercato hivernal. L’attaquant de 21 ans est dans une forme étincelante avec 24 buts et 15 passes décisives en 46 matchs. L’Argentin est sous contrat avec River Plate jusqu’en décembre 2022 et pourrait remplacer dans l’effectif mancunien Anthony Martial et Edinson Cavani qui cherchent une porter de sortie en janvier.