Etincelant sous les ordres de Marcelo Bielsa, Kalvin Phillips réalise des prestations hors-normes depuis plusieurs saisons qui lui ont valu d’être appelé avec les Three Lions en sélection nationale. Un état de forme qui attise l’intérêt des plus grands.

Kalvin Phillips est devenu la grande star de Leeds de Marcelo Bielsa depuis qu’il a joué à un niveau insensé pendant quelques saisons, devenant l’un des milieux de terrain les plus importants en Angleterre. Son niveau de jeu est si élevé qu’il a suscité l’intérêt des grands clubs de Premier League et tout semble indiquer qu’il pourrait partir voir ailleurs lors du prochain mercato estival tant ses prétendants sont très importants.

Ces derniers mois, Arsenal et Liverpool avaient pointé le bout de leur nez mais selon le Daily Star, c’est désormais Manchester United qui en fait sa priorité. Intéressé par Declan Rice, les dirigeants mancuniens ne souhaitent pas débourser plus de 100M€ d’euros pour se renforcer et Kalvin Phillips semble être une piste plus abordable mais toute aussi pertinente. En contrat jusqu’à juin 2024, l’Anglais est estimé à 40 millions d’euros.