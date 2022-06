Sous la houlette d’Erik Ten Hag, Manchester United est prêt à laisser filer Cristiano Ronaldo et prépare des offres importantes pour trois recrues : Frenkie de Jong, Evanilson et Antony.

La révolution est en marche à Manchester United. Débarqué pour remplacer Ralf Rangnick, Erik Ten Hag aura les pleins pouvoirs pour construire son effectif la saison prochaine avec une enveloppe conséquente. D’après les informations de la presse britannique les Reds Devils prévoient de réaliser des investissements importants cet été avec une enveloppe de 190 millions d’euros. Un budget qui servirait à révolutionner l’effectif mancunien alors que trois priorités aurait été dressées en interne. Des noms que croit connaître Marca.

D’après la presse espagnole, Erik Ten Hag aurait ciblé trois profils distincts afin de renforcer significativement l’effectif de Manchester United avec les noms d’Evanilson, Antony et Frenkie de Jong. Trois hommes que le technicien néerlandais voudrait attirer dans ses filets le plus rapidement possible afin de constituer un véritable groupe la saison prochaine. Un groupe qui pourrait se construire sans Cristiano Ronaldo, qui serait poussé vers la sortie par la direction du club.