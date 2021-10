L’ancien de Liverpool Brendan Rodgers serait le nouveau favori pour remplacer Solskjaer sur le banc de Manchester United.

Annoncé comme favori pour prendre la succession d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de Manchester United, l’Italien Antonio Conte n’aurait finalement pas les faveurs de tout le board mancunien. D’après les informations d’ESPN, l’ancien coach de l’Inter Milan rebuterait une partie des dirigeants à cause de sa personnalité « rugueuse et agressive ». Son profil est aussi jugé moins intéressant que celui de Brendan Rodgers, l’actuel coach de Leicester.

En plus des deux entraîneurs cités plus haut, les Red Devils garderaient aussi un œil sur Zinedine Zidane et Eric ten Hag de l’Ajax, en cas de nouveau faux-pas de Solskjaer. Selon la presse britannique, le Norvégien aurait trois matchs – contre Tottenham, l’Atalanta et Manchester City – pour redresser la barre et sauver sa tête.