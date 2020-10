Il y a 5 ans, Manchester United est passé à côté de l’affaire du siècle. Les Red Devils ont refusé de payer 770 000€ pour le transfert de Dayot Upamecano, alors âgé de 16 ans.

Aujourd’hui devenu le roc de la défense du RB Leipzig, Dayot Upamecano aurait bien pu se retrouver en face de son club actuel cette semaine en Ligue des Champions, si Manchester United n’était pas si dur en affaires. Comme le rapporte le Sun dans son édition du jour, l’ancien défenseur central de Valenciennes aurait pu s’engager avec les Red Devils il y a 5 ans.

« Dayot voulait rejoindre United et le prix était vraiment faible. Au début, il a eu le droit au tapis rouge, mais ensuite, ils n’ont pas voulu aller plus loin dans leur offre et il est parti », résume une source proche du dossier au média britannique. En effet, le club mancunien – qui a d’abord proposé 550 000€ – a refusé de s’aligner sur les exigences de Valenciennes : 770 000€. Moins de deux semaines plus tard, il a finalement signé du côté du RB Salzbourg, avant de rejoindre le RB Leipzig l’année suivante.

De quoi avoir des regrets, quand on sait que le bonhomme est aujourd’hui estimé à 60 M€.