Cette saison, Ole Gunnar Solskjaer n’a plus d’excuse désormais au vu du mercato réalisé par ses dirigeants. Manchester United lui a fixé un objectif qu’il est obligé de franchir au risque de devoir prendre la porte : passer les poules de Ligue des Champions.

La défaite contre les Young Boys a été un coup dur pour le Norvégien, qui a dirigé l’équipe la saison dernière lorsqu’il a été éliminé en phase de groupes contre le PSG et le RB Leipzig. Les dirigeants mancuniens sont désormais plus exigeants au vu de l’effectif à sa disposition et une liste de trois noms a été formulée en cas de contre performance. Selon Fichajes, Antonio Conte, Zinedine Zidane et Brendan Rodgers sont les 3 candidats au poste.

Les Red Devils savent qu’ils doivent remporter un titre majeur cette saison en raison de l’énorme investissement qu’ils ont fait sur le marché des transferts estival avec les ajouts de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.