À la recherche de renforts sur le côté gauche de leur défense, les Sky Blues auraient ciblé le jeune Nuno Mendes, déjà observé par le Real Madrid.

D’après les informations du Daily Mail, Manchester City aurait rejoint la course au recrutement de la pépite du Sporting Portugal, Nuno Mendes. À seulement 18 ans, le latéral gauche est devenu l’un des hommes forts du Sporting et surtout l’un des prodiges les plus convoités du football européen. Liverpool avait notamment tenté une première approche l’hiver dernier aux alentours de 22 millions d’euros. Une offre rapidement balayée par les dirigeants de l’actuel leader de Liga NOS, bien conscients de la valeur du joueur.

Depuis la liste de prétendants ne cesse de s’agrandir. D’abord favori pour la signature du prodige portugais, le Real Madrid doit maintenant faire face à la concurrence de Manchester United, Liverpool, la Juventus Turin et donc Manchester City. De quoi faire grimper les enchères très haut pour Nuno Mendes, qui dispose d’une clause libératoire d’environ 70 millions d’euros.