Présent en conférence de presse ce lundi soir avant de défier le Paris Saint-Germain en Ligue des champions demain soir à 21 heures, Pep Guardiola a confirmé le forfait d’Ilkay Gündogan.

Mauvaise nouvelle pour le club anglais à un peu plus de 24 heures du duel face au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan ne sera pas de la partie. L’ancien du Borussia Dortmund est blessé à la cuisse et devrait revenir à la compétition après la trêve internationale. En plus de Paris, il manquera l’énorme choc face aux Reds de Liverpool dimanche prochain en championnat à partir de 17 h 30. À noter qu’Oleksandr Zinchenko (24 ans) est lui aussi annoncé forfait par la presse anglaise pour la rencontre au Parc des Princes.