De passage en conférence de presse ce lundi, à 24 heures du choc de Ligue des champions face au Real Madrid, Raheem Sterling en a profité pour vanter les mérites des Merengues et de Karim Benzema.

« On sait à quel point le Real Madrid aime la Ligue des champions. Mais ce qui s’est passé avant ne compte pas, on ne peut maîtriser que le match de demain en étant bien préparés, et prêts mentalement avant cette double confrontation. On ne va pas repenser à leurs matchs précédents, mais seulement au match à l’Etihad Stadium demain. Benzema ? C’est un top joueur. Jouer aussi longtemps à un tel niveau, ça montre toute sa valeur. »