D’après l’ancien attaquant de Premier League Charlie Nicholas, Manchester City devrait abandonner la piste Harry Kane pour recruter Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Jusqu’aux dernières heures du mercato estival, Manchester City tentera de s’attacher les services de Harry Kane. Une opération difficile sachant que Tottenham réclamera plus de 150 millions d’euros pour laisser filer son capitaine. Interrogé a sujet de ce transfert, l’ancien attaquant d’Arsenal Charlie Nicholas a donné un petit conseil à Pep Guardiola.

« Manchester City pourrait aller chercher quelqu’un comme Aubameyang. Il semble que quelque chose de bizarre se passe à Arsenal. Nous savons qu’Aubameyang marque des buts. Il a le rythme et le mouvement. Je le préfère à gauche, mais je pense qu’il serait une option moins chère pour City. Il n’est pas aussi bon que Kane, mais il est aussi bon finisseur que lui. » Une piste d’autant plus crédible que le Gabonais arrive en fin de contrat l’an prochain et que le Gunners ne devraient pas se montrer très gourmand pour un joueur de 32 ans. Affaire à suivre…