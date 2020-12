Victoire tranquille 2 buts à 0 pour les joueurs de Manchester City ce samedi soir face à Fulham. Un succès qui permet aux hommes de Pep Guardiola de se relancer dans cette 10e journée de Premier League.

Manchester City – Fulham 2-0 : Raheem Sterling (5e) et Kevin De Bruyne (26e sur penalty) ont été les deux buteurs du jour pour les Cityzens qui se relancent et confirment leur succès 5-0 à domicile la semaine dernière. Avec ce deuxième succès consécutif, le club mancunien remonte à la quatrième place avec 18 points, à une longueur de Chelsea et trois unités de Liverpool et Tottenham. Pour leur part, les joueurs de Scott Parker ne parviennent pas à confirmer le succès contre Leicester City au King Power Stadium (2-1) et sont 17es avec sept points.