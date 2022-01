Face au petit poucet Swindon Town (D4), les Sky Blues n’auront pas eu à forcer pour s’imposer sur le score de 4 à 1.

Sans surprise, Manchester City a validé ce vendredi son ticket pour le prochain tour de la FA Cup. Sur la pelouse de Swindon Town, les hommes de Pep Guardiola – absent pour cause de Covid-19 – n’ont pas vraiment eu besoin de forcer leur talent. En première période, Bernardo Silva (14′) et Gabriel Jesus (28′) vont permettre aux Citizens de prendre un bon matelas d’avance. Au retour des vestiaires, Ilkai Gündogan (59′) va aggraver la marque. Harry McKirdy (78′) va sauver l’honneur pour les locaux et le jeune Cole Palmer (82′) va parachever la démonstration de Manchester City avec un 4e but.

Qualifié pour le prochain tour de FA Cup, Manchester City retrouvera Chelsea le week-end prochain (samedi 15 janvier à 13h30) pour un choc de Premier League.