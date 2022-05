Eliminé en demi-finales de Ligue des Champions puis mené 0-2 par Aston Villa, Manchester City est parvenu à rebondir (3-2) et a obtenir un sacre tant attendu en Premier League. Le symbole d’une grande équipe pour Riyad Mahrez.

« C’est la force des grands. On méritait d’aller en finale de la Ligue des Champions (élimination en demi-finales contre le Real Madrid, 4-3, 1-3 ap), mais c’est le football. Là où on voit qu’on est une très, très grande équipe, c’est qu’on ne s’est pas écroulés ensuite. Et là, contre Villa, on est menés 0-2, on revient et on gagne ! À Liverpool, je sais qu’ils nous détestent, mais ils nous tirent vers le haut et on les tire vers le haut. Et on sera encore présents l’année prochaine…« , a lancé Riyad Mahrez dans des propos relayés par L’Equipe.