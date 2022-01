Toujours à la recherche d’un buteur pour la prochaine saison, Manchester City devrait revenir à la charge pour Erling Haaland.

Le feuilleton Erling Haaland risque bien d’animer le prochain mercato estival. Encore auteur d’une saison stratosphérique sous les couleurs du Borussia Dortmund, le Norvégien se retrouve sur les tablettes des plus grands clubs de la planète. Cet été, le Cyborg devra visiblement choisir entre 4 options : rester au BVB, rejoindre Manchester City, le Barça ou le Real Madrid. Si les Merengues ont pour l’instant les faveurs du joueur, en transfert en 2023 serait plutôt dans les tuyaux. De son côté, le Barça cherche les moyens de conclure un deal, mais le grand gagnant sera peut-être Manchester City, qui a les moyens et ne souhaite pas attendre.

D’après les informations de The Athletic, Pep Guardiola n’a pas l’intention de recruter cet hiver, malgré le départ de Ferran Torres, et place plutôt ses pions pour un énorme coup en fin de saison. Le Cyborg de 21 ans est l’un des cibles prioritaires des Sky Blues et les représentants du club vont rencontrer Mino Raiola dans les prochaines semaines. En cas d’échec des négociations avec Erling Haaland – dont le coût total de transfert devrait avoisiner les 300 millions d’euros – le leader de Premier League aurait également un œil sur Alexander Isak, Dusan Vlahovic et Harry Kane.