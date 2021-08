À seulement 19 ans, le jeune Noni Madueke se retrouve dans le viseur des plus grands clubs d’Europe après sa grosse saison sous les couleurs du PSV.

Alors que le marché des transferts fermera ses portes dans à peine 11 jours, de nombreuses pépites du football européen n’ont pas encore trouvé preneur. C’est notamment le cas du jeune Anglais Noni Madueke, formé à Tottenham et arrivé au PSV Eindhoven en 2018. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives en Eredivisie la saison dernière, l’ailier virevoltant de 19 ans a notamment attiré l’attention du Real Madrid, du Paris Saint-Germain et de Manchester City, qui ne devraient pas passer à l’action avant l’été prochain.

Trois cadors qui devront se méfier de la concurrence de Tottenham, Leicester et Wolverhampton sur ce dossier. Bien décidé à recruter le jeune Madueke, les trois clubs de Premier League pourraient proposer entre 35 et 40 millions d’euros dans les prochains jours à en croire les informations de Sky Sports. Le Borussia Dortmund avait également placé Madueke en tête de sa liste de remplaçants potentiels de Jadon Sancho, mais a préféré signer son coéquipier du PSV, l’attaquant Donyell Malen. Reste à savoir si l’Anglais préfèrera revenir en Premier League cet été ou s’il attendra la saison prochaine pour rejoindre un géant européen.