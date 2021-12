Après des échecs successifs sur la scène sportive comme sur le plan financier, le FC Barcelone se doit de redorer son blason et se lance pour cet hiver sur la piste Ferran Torres. Si Manchester City est enclin à s’en séparer c’est parce que son remplaçant a déjà été ciblé. Ce dernier porte les couleurs du Milan AC et se nomme Rafael Leao.

Débarqué en France et plus précisément au LOSC en août 2018 avec l’étiquette du futur Cristiano Ronaldo, Rafael Leao a très rapidement fait parler la poudre en démontrant les promesses d’un potentiel hors-norme. Arrivé libre, le Portugais a quitté Lille un an plus tard pour un chèque de 30 millions d’euros direction le Milan AC. Au sein de l’écurie lombarde, Rafael Leao reste un excellent prospect même si ses statistiques sont mitigées. Sur le terrain son impact est indéniable tout comme son potentiel. Homme fort du système de Stefano Pioli, le buteur pourrait néanmoins s’envoler pour de nouveaux horizons.

En effet, selon les informations de la presse britannique et de Sport Witness, Rafael Leao attise l’intérêt d’un géant anglais. Manchester City serait sur sa piste alors que Ferran Torres est annoncé partant pour le FC Barcelone. A 22 ans, le Portugais serait une réelle cible étudiée par les Citizens pour remplacer l’Espagnol, courtisé par le FC Barcelone. Cette première opération pourrait déclencher un jeu de chaises musicales.

Pourquoi Rafael Leao s’est blessé à 2 jours du match… POURQUOI pic.twitter.com/iI4dA6JAjZ — Maolo Paldini FC (21-5) 🇮🇹 (@Luca_ST8) December 7, 2021

