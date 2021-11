Manchester City étudie déjà de nombreuses pistes afin de préparer son effectif en amont pour la saison à venir et la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2023, les Citizens veulent offrir à Pep Guardiola toutes les armes pour qu’il remporte enfin la Ligue des Champions.

Manchester City s’apprête à entamer les grandes manœuvres. L’intention de la direction mancunienne est d’offrir à Pep Guardiola toutes les armes nécessaires pour qu’il conclut son aventure anglaise en remportant la Ligue des Champions, le seul titre qu’il lui manque encore à ce jour avec les Citizens. Les dirigeants ont ciblé plusieurs postes pour renforcer l’effectif de manière conséquente alors que Pep Guardiola a une autre obsession en tête. Le technicien espagnol veut qu’un remplaçant à Fernandinho arrive dans les plus brefs délais. Une demande expresse qu’il souhaiterait voir exaucée dès cet hiver. Selon Fichajes, sa cible privilégiée est Declan Rice. L’international anglais est une référence en Premier League et ne cesse d’impressionner les observateurs avec les Hammers. Seul hic, West Ham en réclame plus de 100M€.