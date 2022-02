Pisté par Manchester City, Ronald Araujo pourrait bien devenir la cible prioritaire de Guardiola cet été.

Discret pendant le mercato hivernal, Manchester City a tout de même bouclé le transfert du jeune Julian Alvarez pour la saison à venir. Mais cet été, Pep Guardiola et ses dirigeants ont bien l’intention de ressortir le chéquier. Le tacticien espagnol surveille de près la situation d’Erling Haaland et serait également à la recherche d’un nouveau défenseur central à en croire les informations de la presse britannique. Et à ce poste, le nom d’une pépite du FC Barcelone revient avec insistance : Ronald Araujo.

En cause une photo de l’homme d’affaires vénézuélien Edmundo Kabchi – à la tête de l’agence qui détient les droits du défenseur uruguayen – aperçu ce vendredi en train de dîner aux côtés de Pep Guardiola. De quoi alimenter les plus folles rumeurs, d’autant que Ronald Araujo n’a toujours pas renouvelé son contrat avec le FC Barcelone, qui arrivera à expiration en juin 2023. Affaire à suivre…