Ce mardi, et malgré un match très fermé, Manchester City a atout de même réussi à prendre le dessus sur l’Atletico Madrid (1-0) lors du quart de finale aller de LDC. Après la rencontre, Pep Guardiola a ironisé sur la tactique très défensive de Diego Simeone.

« On sentait qu’ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5. Dans la préhistoire, aujourd’hui et dans cent mille ans, c’est très difficile d’attaquer un 5-5, c’est qu’il n’y a pas espaces. Ils sont forts, nous sommes petits et légers.

C’est une question de patience. J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps que nous étions bien. Le jeu en deuxième mi-temps était cassé. Et j’ai déjà senti que ça va être un match similaire à celui que nous allons jouer à Madrid dans les minutes qui suivront le but », a analysé Guardiola.