Selon la RAC1, média espagnol, Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City et Joan Laporta, président du FC Barcelone se sont retrouvés lors d’un tournoi de golf où il était question mercato. L’entraineur espagnol aurait proposé de nombreux joueurs à son ancien président.

C’est Joan Laporta, de retour à la présidence du FC Barcelone qui avait confié les reines de l’Equipe première à Pep Guardiola en 2008 où il a remporté sept titres en une seul saison en 2009. Lors d’un tournoi de Golf, les deux hommes ont parlé mercato. L’entraineur de Manchester City aurait proposé Aymeric Laporte; qui dispute l’Euro 2020 avec l’Espagne, Joao Cancelo et Bernardo Silva au FC Barcelone contre Sergi Roberto et Ousmane Dembélé. Pour rappel, Eric Garcia et Sergio Aguero libre à l’issue de leur contrat avec le vice champion d’Europe ont rejoint gratuitement la Catalogne. Le Barça qui fait face à de gros problèmes financiers, devrait être actif lors de ce mercato estival.