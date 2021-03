Manchester City s’est facilement qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant le Borussia Mönchengladbach (2-0, 2-0). Pep Guardiola s’est montré impressionné par ses joueurs qui n’ont encaissé aucun but en 7 matchs.

« C’est vrai qu’on a encaissé qu’un but en C1 cette année, contre Porto, c’est impressionnant et on ne peut pas nier que Ruben Dias et John Stones ont permis à l’équipe de faire un grand pas en avant dans ce secteur de jeu. Mais tout le monde a beaucoup couru, pas seulement ceux de derrière« , a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse.