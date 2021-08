Tottenham ne bouge pas et Manchester City préparerait une offensive finale pour l’attaquant Harry Kane. Interrogé, Pep Guardiola a brouillé les pistes.

« Lorsque nous avons décidé de ne pas prolonger le contrat de Sergio Agüero et que les gens ont demandé ce que nous allions faire, j’ai répondu plusieurs fois que cela dépendrait du marché. Peut-être que nous allons recruter, peut-être que non. Nous sommes dans la même situation. Il reste 10, 11 jours. Nous verrons ce qu’il va se passer et nous prendrons une décision en fonction de cela, a indiqué le technicien. Si l’effectif reste le même, je serai plus qu’heureux de l’équipe dont nous disposons. (…) Je ne me plaindrai jamais. Depuis le premier jour, je ne me suis jamais plaint, et je ne le ferai pas maintenant. »