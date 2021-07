En difficulté avec l’Angleterre sur les pelouses de l’Euro 2020, Harry Kane a pourtant éclaboussé la Premier League de son talent. L’Anglais devrait quitter Tottenham cet été. Il a affirmé à plusieurs reprises son souhait de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine ce qu’il ne peut pas faire chez les Spurs. Alors qu’une offre démentielle de Manchester City a été annoncée cette semaine, le buteur des Three Lions a démenti toute discussion avec des clubs, ce samedi, en conférence de presse.

Harry Kane : « Pour être honnête, quand je vais en équipe nationale, je ne pense qu’à l’Angleterre. Mon frère est mon agent, mais la seule fois où nous avons parlé sérieusement, il a dit à moi : « Bonne chance, gagnez et faites avancer l’Angleterre. Après les matchs, j’ai un kiné qui vérifie que tout va bien, mais à part ça je n’ai pas d’autres contacts. J’ai reçu des messages de bonne chance et des choses comme ça, mais rien à voir avec des trucs personnels ou de club. Les rumeurs ne me dérangent pas. Quand je suis ici avec les gars, j’essaie de les aider, d’être un leader dans l’équipe. J’ai besoin d’apprendre à connaître les gars, de voir ce qui stimule certains joueurs et d’aider les plus jeunes, donc je sens que j’ai de quoi ne pas m’inquiéter d’autre chose.«