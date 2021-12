Hallucinant en ce début de saison, Christopher Nkunku se retrouve sur les tablettes de Manchester City, du PSG, et d’autres cadors…

Auteur d’un début de saison totalement affolant avec le RB Leipzig, Christopher Nkunku (11 buts et 7 passes décisives en 17 matchs) se retrouve dans le viseur des plus grandes écuries de la planète. D’après les récentes informations de BILD, le Français serait devenu la priorité de Pep Guardiola et de Manchester City pour le prochain mercato estival. Arrivé en Bundesliga contre 13 millions d’euros en 2019, l’attaquant de 23 ans est aujourd’hui estimé à 47 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Son club formateur, le Paris Saint-Germain, commence d’ailleurs à se mordre les doigts et pourrait tenter de reconquérir son Titi l’été prochain. Le club de la capitale sera l’un des nombreux prétendants au recruter de Christopher Nkunku, dont le contrat avec Leipzig court encore jusqu’en juin 2024. D’après la presse allemande, Arsenal, Chelsea, la Juventus Turin et le Real Madrid gardent également un œil sur la nouvelle sensation du football français. Aux portes de la sélection, Nkunku pourrait vivre une année 2022 totalement folle avec un transfert record et une première sélection en Bleu. Affaire à suivre…