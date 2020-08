Après une saison ponctuée de déceptions, Manchester City va devoir se relever pour partir à la reconquête du titre. Mais cette année, la transformation des Citizens ne passera pas par des dépenses totalement folles.

Surclassé par Liverpool en Premier League et éliminé de la Ligue des Champions par l’Olympique Lyonnais, Manchester City est loin d’avoir accompli la saison escomptée. Pourtant habitué à résoudre ses problèmes à grands coups de millions, les Sky Blues pourraient bien changer d’approche cet été. Le journaliste de Sky Sports, Ben Ransom explique qu’après les arrivées de Ferran Torres et Nathan Aké, un troisième joueur devrait compléter le mercato de Pep Guardiola.

« City travaille frénétiquement en coulisses pour s’assurer que Guardiola dispose d’une équipe qui, selon elle, peut concurrencer Liverpool. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’une équipe similaire batte les records de la Premier League en termes de nombre de points et de nombre de buts marqués. Ils ont été les meilleurs la saison dernière et ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions tout en remportant la Coupe de la Ligue, donc tout n’était pas si mal la saison dernière. Ils sont méfiants sur ce qu’ils peuvent faire en matière de transfert, mais on m’a dit que les rapports selon lesquels ils s’apprêtent à dépenser 300 M€ pour un transfert sont loin du compte – ce n’est pas ce qui est prévu à ce stade. Ils ont déjà fait de bonnes affaires avec Ferran Torres et Nathan Ake qui sont arrivés, Leroy Sane qui est parti, donc ils ont déjà dépensé un peu d’argent. C’est un signe qu’ils cherchent à ajouter à cette équipe, mais il sera vraiment important qu’ils signent un autre défenseur central. Ils n’ont toujours pas remplacé Vincent Kompany. C’est la priorité absolue. »