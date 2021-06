Alors que son départ du Real Madrid a été officiellement annoncé, Sergio Ramos aurait le choix entre trois énormes prétendants pour son avenir.

Après 16 ans au club, Sergio Ramos a officialisé ce jeudi en conférence de presse son départ du Real Madrid. Un véritable choc pour les supporters des Merengues, mais également pour les amateurs de football, qui se demandent tous où rebondira l’emblématique capitaine de la Roja, privé d’Euro 2020 par le sélectionneur Luis Enrique. Après une saison difficile, marquée par les blessures, le défenseur de 35 ans apporte moins de certitudes qu’à une époque.

Ceci dit, plusieurs grosses écuries européennes se battent déjà pour tenter d’attirer Sergio Ramos. D’après les informations du média madrilène AS, le joueur dispose de trois options sérieuses pour son avenir. Sergio Ramos est apprécié du côté de la Premier League et notamment des deux rivaux de Manchester, City et United. Les Citizens, malheureux finalistes de la dernière édition de la Ligue des champions espèrent enfin soulever leur première coupe aux grandes oreilles grâce à l’expérience de Ramos, qui a déjà 4 C1 dans son armoire à trophées. Manchester United est également à la recherche d’un défenseur central de classe mondiale pour faire la paire avec Harry Maguire.

Enfin, le dernier candidat n’est autre que le Paris Saint-Germain, qui espère bien étoffer son effectif sans se ruiner cet été. L’équipe de Mauricio Pochettino a déjà bouclé le transfert de Georginio Wijnaldum et le portier Milanais Gianluigi Donnarumma ne devrait plus tarder à rejoindre la capitale. Avec le recrutement de Sergio Ramos en plus, le PSG réaliserait un troisième gros coup pour 0€.